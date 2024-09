Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau: Erfolgreich in der Kinder- und Jugendarbeit

Für Jan, Hannes, Mark, Laura, Yannik und Leon war es ein besonderer Tag: nämlich ihr letzter in der Kinderfeuerwehr "Blaulichtbande". Die sechs wechseln jetzt in die Jugendfeuerwehr. Damit beginnt nun auch die Vorbereitung auf den aktiven Einsatzdienst, der ab Vollendung des 18. Lebensjahres möglich ist.

Die Betreuerinnen der Kinderfeuerwehr hatten sich für den Tag etwas Besonderes einfallen lassen. So bekamen die Mädchen und Jungen der "Blaulichtbande" auf ihrem Treffen Besuch von der Drehleiter und konnten sie von nahem erkunden.

Im Beisein ihrer Eltern erhielten dann Jan, Hannes, Mark, Laura, Yannik und Leon aus den Händen von Gemeindejugendfeuerwehrwart Christian Flücken ihre Aufnahmeurkunden in die Jugendfeuerwehr. Darauf hatten sich alle schon lange gefreut.

Seit 1999 engagiert sich die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau in der Jugendarbeit. Wurde vor 25 Jahren die Jugendfeuerwehr gegründet, rief man 2021 die Kinderfeuerwehr ins Leben. In beiden Nachwuchsabteilungen sind jeweils 24 Jungen und Mädchen aktiv. Der Eintritt in die Kinderfeuerwehr ist ab dem Alter von 6 Jahren möglich. Mit 10 Jahren kann man Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden. Um die Jugendlichen an den aktiven Einsatzdienst heranzuführen, können sie dann ab 16 zusätzlich an den Ausbildungsabenden der aktiven Wehr teilnehmen.

Informationen zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche in der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau finden interessierte Eltern unter www.feuerwehr-bedburg-hau.nrw "Kinderfeuerwehr" und "Jugendfeuerwehr".

Hintergrundinformationen:

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr hat sich als eigenständige Kinder- und Jugendorganisation zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb einer Gruppe Gleichaltriger zu entwickeln, demokratische Grundsätze zu erlernen, insbesondere zu erfahren, was es bedeutet, dem Anderen gegenüber Fairness und Toleranz zu zeigen.

Man lernt bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr eben nicht nur Schläuche rollen und auf Kommando zu handeln, sondern auch, wie man innerhalb der Kinder- und Jugendgruppe Gewalt aus dem Wege gehen und ein erfolgreiches, "kameradschaftliches" Zusammenleben organisieren kann.

Gerade die interessante Mischung aus Teamgeist und Umgang mit moderner Technik einer Feuerwehr sorgen dafür, dass immer wieder Kinder- und Jugendfeuerwehren gegründet werden und somit die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren stetig angewachsen ist.

