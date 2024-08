Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Technischer Defekt an einem Müllfahrzeug

Bedburg-Hau (ots)

Mit dem Einsatzstichwort "Fahrzeugbrand groß" wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve heute (26.08.2024) um 10:32 Uhr zu einem Entsorgungszentrum an der Alten Bahn in Till-Moyland alarmiert. Dort sollte Sperrgut in einem Müllfahrzeug brennen.

Unter dem Einsatz einer Wärmebildkamera wurde jedoch nur eine starke Wärme- und leichte Rauchentwicklung im Bereich der Hinterachse festgestellt. Vermutlich durch einen technischen Defekt waren die Bremsen heiß gelaufen. Mit Hilfe einer Schnellangriffsleitung wurde der betroffene Bereich gekühlt, sodass das Fahrzeug an den Betreiber übergeben werden konnte.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann.

