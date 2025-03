Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin beim Abbiegen übersehen

Landau (ots)

Am 27.03.2025 befuhr gegen 11:45 Uhr ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer den Westring in Landau in Richtung Industriestraße und wollte nach links in die Haardtstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 87-jährige Fahrradfahrerin. Bei der folgenden Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 800 Euro. Der 86-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

