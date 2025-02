Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trunkenheitsfahrt endet in Vorgarten

Alkoholisiert und in einem Vorgarten verunfallt ist in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ein 22-Jähriger auf der Wilferdinger Höhe.

Am Mittwoch, gegen 00:20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da ein Polo mit zwei Insassen in einen Vorgarten an der Mannheimer Straße in Pforzheim gefahren sei. Der 22-jährige Fahrer kam beim Abbiegevorgang aus nicht näher bekannten Gründen von der Fahrbahn ab, sodass er in einem Vorgarten zum Stehen kam. Die Höhe des Sachschadens am Vorgarten und am Pkw ist noch nicht bekannt. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten des Polizeireviers Pforzheim-Nord beim Fahrer Alkoholgeruch, weshalb mit ihm ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab eine Konzentration von etwa 1,4 Promille.

Neben einer Blutprobe musste der 22-Jährige auch seinen Führerschein abgeben.

