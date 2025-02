Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Remchingen (ots)

Am Dienstagnachmittag dringen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wilferdingen ein und entwenden diverses Diebesgut.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täterschaft am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße. Zunächst versuchte sie eine Türe aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Anwesens. Dort durchsuchten die Täter das Anwesen.

Die Täter entwendeten bei ihrer Tat diverse Gegenstände. Der genaue Sachschaden ist noch Teil der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich unter der 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Julia Weiss, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell