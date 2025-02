Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

K4775/ K4728 Höhe Kälberbronn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es um 17.25 Uhr im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen K4775 und K4728, weil ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Kia Sorento von Kälberbronn kommend die Vorfahrt nicht beachtete. Im Kreuzungsbereich kollidierte sein Pkw so massiv mit dem von Hallwangen kommenden Pkw VW Passat einer 68-jährigen Fahrerin, dass die beiden Insassen des Pkw Passat schwer verletzt wurden. Der Fahrer des Pkw Kia wurde ebenfalls so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle abtransportiert werden musste. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe ca. 50.000 EUR. Bis zur Bergung der Fahrzeuge mussten die Kreisstraßen vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell