POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - PKW missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Kraftradfahrer

Freudenstadt (ots) - Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte mehrere Firmen in Wittlensweiler aufgesucht und Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Bei insgesamt drei Firmen drangen die Einbrecher gewaltsam in die Gebäude ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Zwischen 17:45 Uhr und 07:30 Uhr am Folgetag brachen die Täter eine Metalltür ...

