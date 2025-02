POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mehrere Firmeneinbrüche - aufmerksame Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Warenladen auf der Wilferdinger Höhe eingedrungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter gegen 02:45 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum des in der Wilhelm-Becker-Straße gelegenen Geschäfts und entwendeten dort mehrere Gegenstände aus der Auslage. ...

mehr