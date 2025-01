Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche am Wochenende

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Bislang unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Friedenstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch unklar. Der Einbruch muss am Sonntag (26.01.) zwischen 15 und 20 Uhr passiert sein.

In der Nacht von Samstag (25.01.) auf Sonntag (26.01.) brachen unbekannte Täter über die Eingangstür in ein Pfarrbüro an der Horster Straße ein. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Es wurden Bargeld, ein Laptop, und ein Beamer entwendet.

Recklinghausen:

Im Kley hebelten unbekannte Täter das Fenster einer Hochparterrewohnung auf und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Hiernach flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Einbruch muss zwischen Sonntag (26.02.) 12 Uhr und Montag (27.01.) 11 Uhr passiert sein.

Waltrop:

Am Nordring verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 24.01. (14 Uhr) bis 25.01. (13:45 Uhr) Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie flüchteten anschließend mit einem Tresor, in dem Bargeld lagerte. Nach ersten Informationen wurden außerdem eine Münzsammlung sowie diverse Armbanduhren entwendet.

Am Samstagabend (25.01.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Krummer Weg ein. Die Einbrecher gelangten über eine Leiter des Hauseigentümers auf einen Balkon und anschließend über die Balkontür ins Haus. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell