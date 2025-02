POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - unerlaubte Rodungen und Diebstähle von Apfelbäumen - Polizei bittet um Hinweise

Remchingen (ots) - Am Dienstagnachmittag dringen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Wilferdingen ein und entwenden diverses Diebesgut. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täterschaft am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße. Zunächst versuchte sie eine Türe ...

