Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Aggressiver Fahrgast bedroht Kontrolleur(e)

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Freitagabend einen Mann ins Gewahrsam gebracht, weil der 50-Jährige einen Kontrolleur im Bus massiv bedroht und beleidigt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 18.45 Uhr im Bus der Linie SB91 aufgefallen, weil er keinen Fahrschein hatte. Er sollte deshalb am ZOB genauer kontrolliert werden, wofür ein weiterer Mitarbeiter dazukam. Der 50-Jährige ohne festen Wohnsitz wehrte sich gegen die Maßnahmen und bedrohte die beiden Männer (39 Jahre und 34 Jahre) mit einer zerbrochenen Bierflasche. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 50-Jährigen festnehmen. Da der Mann sich weiter verbal aggressiv verhielt und offensichtlich betrunken war, wurde er ins Gewahrsam gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurde außerdem ein Messer gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

