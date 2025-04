Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern Am See, Schwerer Verkehrsunfall auf der B 58 (Hullerner Straße/Halterner Straße)

Recklinghausen (ots)

Gegen 17:45 Uhr ereignete sich am heutigen Abend ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 58 in Haltern am See. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 67-Jähriger aus Herne mit seinem Motorrad die B 58, aus Richtung Olfen kommend, in Fahrtrichtung Haltern am See. In Höhe der Brücke zur Stever verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er geriet gegen die dortige Leitplanke und verletzte sich schwer, zurzeit kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der die Unfallstelle bereits angeflogen hatte, wurde nicht benötigt. Die B 58 ist zur Stunde noch voll gesperrt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein spezialisiertes VU-Aufnahme-Team ist im Einsatz.

