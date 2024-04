Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Der Unbelehrbare - Fahren ohne Fahrerlaubnis die Vierte

Bingen (ots)

Am 19.04.2024 gegen 19.45 Uhr kann im Rahmen der Streifenfahrt ein Motorroller festgestellt werden, der die Gaustraße in Bingen befährt. Der Motorroller ist den eingesetzten Beamten bereits bekannt, weshalb das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wird. Es stellt sich heraus, dass der 19-jährigen Fahrzeugführer in den vergangenen drei Monaten bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist. Auch am heutigen Tag kann er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen, weshalb die Fahrt entsprechend beendet und eine Strafanzeige eröffnet wird. Da dies binnen kürzester Zeit bereits die vierte Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis war, erfolgt letztendlich die Sicherstellung des Motorrollers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell