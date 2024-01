Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrüche in mehrere Gartenlauben

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.1.2024 wurde gegen 16.00 Uhr festgestellt, dass in fünf Gartenlauben der Kleingartenanlage "Grüner Grund" an der Straße Berdel in Telgte eingebrochen worden war. Hinweise zu möglichem Diebesgut und dem engeren Tatzeitraum liegen nicht vor. Wer hat in den vergangenen Tagen Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell