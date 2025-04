Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Schnelle Verurteilung nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 55-Jähriger am Dienstag (02.April) in einer Drogerie an der Hochstraße bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, wurde er nur einen Tag später am Gladbecker Amtsgericht verurteilt. Der Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, entfernte im Geschäft Verpackungen und Sicherheitssiegel und wollte so mehrere Parfüms stehlen. Es handelt sich um Ware in einem Wert von über 300 Euro. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde der Mann am Mittwoch (03. April) zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr (ohne Bewährung) verurteilt.

