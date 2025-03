Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Vorfahrt missachtet Am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schützenstraße / Buchauer Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt wurde der 84-jährige Unfallverursacher, mit seinem Daimler, an der Kreuzung durch die Sonne geblendet, so dass er eine vorfahrtsberechtigten 51-jährige Renaultfahrerin übersah und mit ihr zusammenstieß. ...

