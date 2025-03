Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.03.2025

Ravensburg (ots)

Polizei nimmt nach Brandstiftung Tatverdächtigen fest

Nach dem Brand mehrerer Mülltonnen am frühen Freitagmorgen, der auch das Gebäude eines Hotels in Mitleidenschaft gezogen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5996167), hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stellte den 55-Jährigen in der Folgenacht im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen im Bahnhofsbereich fest. Im Laufe der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den rumänischen Staatsangehörigen, der schließlich am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt wurde. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 55-jährigen dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Seither befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.

