Friedrichshafen

Flüchtig nach Parkplatzrempler - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Bodenseecenters, Oberdeck in der Ailinger Straße kam es am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 - 14:20 Uhr zu einem schädigenden Ereignis. Ein bislang Unbekannter fuhr gegen den parkend abgestellten VW Passat des geschädigten 46-Jährigen aus Friedrichshafen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Sachschaden von geschätzten 1 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher.

Überlingen

Verursacher von Parkplatzrempler flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Der geschädigte 69-jährige Fahrer stellte am Donnerstagvormittag, gegen 09:45 Uhr seinen VW auf dem Parkplatz am Ärztehaus in der Maurus-Betz-Straße parkend ab. Als er zwei Stunden später zu seinem VW-Bus zurückkehrte, stellte er frische, tiefe Kratzer im Lack der linken Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher hat sich bislang weder bei der Polizei, noch beim Geschädigten gemeldet. Der entstandene Sachschaden am VW wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 erbittet Hinweise zum Verursacher.

