Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der B 30 Höhe Gaisbeuren sind am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Die Lenkerin eines Mercedes war in Fahrtrichtung Ravensburg unterwegs und musste aufgrund von Rückstau abbremsen. Ein nachfolgender 46-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr der 57-Jährigen hinten auf. Die Frau sowie ihre 61 Jahre alte Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Opel und am Mercedes entstand jeweils Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Opel.

Horgenzell

Auto fährt in Grillstelle

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin den Gemeindeverbindungsweg von Winterbach in Richtung Pfärrenbach. An einer Kreuzung kommt sie mit ihrem Corsa von der Fahrbahn ab und fährt geradeaus einen Abhang hinunter und folgend in eine Grillstelle. Hier beschädigte sie nicht nur ihr Auto erheblich, sondern auch einen Holzunterstand und eine Parkbank, bevor sie wenige Meter vor einem Weiher zum Unfallendstand kam. Glück hatten 8 Jugendliche, die sich zu dieser Zeit an der Grillstelle aufhielten. Der außer Kontrolle geratene Pkw verfehlte sie nur um wenige Meter. Sie blieben, wie auch die alleine im Corsa befindliche Fahrerin unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abbinden und verhindern, dass das Erdreich kontaminiert wird. Letztlich wurde der Corsa durch ein Abschleppunternehmen von der Grillstelle abgeschleppt. Der Schaden am Auto wird auf 4 000 Euro, der an den Einrichtungen der Grillstelle auf 2 000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Ravensburg

Trunkenheitsfahrt gestoppt

Nach einem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers am Freitagabend gegen 18:40 Uhr kontrollierte die Polizei eine 40-jährige Autofahrerin. Sie war zuvor auf der Schlierer Straße durch ihre raumeinnehmende Fahrweise aufgefallen. Sie kam demnach immer wieder leicht von der Fahrbahn ab. Als sie ihr Auto auf einen Parkplatz lenkte, führten die Beamten eine Kontrolle durch, wobei sich schnell Hinweise darauf ergaben, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnahm ein Arzt eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung. Ihren Führerschein musste sie vor Ort abgeben und darf vorerst kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Wangen im Allgäu

Zeugensuche: Streit endet in einem Körperverletzungsdelikt

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 01:50 Uhr in der Webergasse zu einem Streitgespräch zwischen einem 44-jährigen Taxifahrer und einem 22-jährigen Mann aus Wangen. Dem Streit vorausgegangen war eine Beleidigung des jungen Mannes, der den Taxifahrer am Telefon beleidigt haben soll. In den Streit der beiden mischte sich unversehens ein bis dahin Unbeteiligter ein. Nach kurzem Disput, schlug er dem 22-jährigen einmal ins Gesicht. Anschließend verließ er die Örtlichkeit zu Fuß. Er wird als ca. 24 Jahre alt, mit Oberlippen-Kinnbart und nach hinten gegelten Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Jacke und eine braune Hose angehabt haben und augenscheinlich möglicherweise die familiäre Herkunft im Nahen Osten liegen. Hinweise zum Geschehensablauf und zum unbekannten Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Verlorene Ladung verursacht Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag, um 16:55 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Landesstraße 319 von Zollhaus in Richtung Herlatzhofen. Auf Höhe Ewigkeit kam ihr ein schwarzer Volvo Muldenkipper entgegen, von dessen Ladefläche ein Stein aufgewirbelt wurde und in der Windschutzscheibe des Seat der Geschädigten einschlug. Hierdurch entstand ein Schaden von geschätzten 1 000 Euro. Der Lkw setze seine Fahrt Richtung Zollhaus fort. Zeugenhinweise zum Lkw nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell