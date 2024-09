POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Adenau (ots) - Am Freitag, 20.08.2024, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 257, Ortsausgang Adenau in Fahrtrichtung Leimbach. Durch einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden zwei Personen verletzt. Ein 48-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter musste mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und muss durch ...

