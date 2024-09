Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Adenau (ots)

Am Freitag, 20.08.2024, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 257, Ortsausgang Adenau in Fahrtrichtung Leimbach. Durch einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden zwei Personen verletzt. Ein 48-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter musste mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Durch den Unfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell