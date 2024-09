POL-PDMY: Ergänzende Pressemitteilung zu Flächenbrand in Sinzig-Koisdorf

Mayen (ots) - Am Dienstag, den 10.09.2024, wurde am Mitfahrerparkplatz Anschlussstelle Mayen, an der L 52 / L 82, in einem angrenzenden Gebüsch ein auslaufender Altölbehälter und Leuchtstoffröhren festgestellt. Die Polizei Mayen fragt, wer kann Hinweise auf den derzeit unbekannten Verursacher geben. Hinweise werden unter der Tel.02651-801-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

