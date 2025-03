Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen

Zeugensuche nach Diebstahl eines E-Bikes

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr stellte ein junges Mädchen ihr Pedelec der Marke Stevens hinter einem Einkaufsmarkt am Reiser-Center ab und ging zum Einkaufen. Als sie wenige Minuten später zum Abstellort ihres E-Fahrrades zurückkehrte, war das dunkelgraue Trekkingfahrrad von bislang unbekanntem Täter entwendet worden. Zeugenhinweise zum Täter oder zum Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

Hohentengen-Ölkofen

Baumaschinen aus Auto entwendet

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Baumaschinen aus einem, in der Sankt-Leonhard-Straße geparkten Auto. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um eine Bohrmaschine, eine Akkusäge und Rohrpressen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

Meßkirch

Passant verhindert möglichen Gebäudebrand

Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr wurde die Feuerwehr, sowie die Polizei über einen Mülltonnenbrand an der Benzenburghalle verständigt. Beim Eintreffen der Polizei waren die Mülltonnen bereits gelöscht. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer gab an, beim Vorbeifahren den Brand gesehen zu haben. Er zog die direkt an der hölzernen Gebäudefassade der Benzenburghalle abgestellten brennenden Mülltonnen weg und verhinderte so ein mögliches Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Dank des beherzten Eingreifens des 55-Jährigen und weitere Brandentdecker konnte der entstandene Sachsachen auf ca. 100 Euro begrenzt werden. Die folgenden Feststellungen vor Ort weisen auf eine bewusste Brandlegung hin. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei bittet Zeugen sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

