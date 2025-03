Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schützenstraße / Buchauer Straße ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Zum Unfallzeitpunkt wurde der 84-jährige Unfallverursacher, mit seinem Daimler, an der Kreuzung durch die Sonne geblendet, so dass er eine vorfahrtsberechtigten 51-jährige Renaultfahrerin übersah und mit ihr zusammenstieß. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von 50.000 Euro. Die Fahrerin des Renaults kam mit leichten Verletzungen am Arm in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Er muss sich nun aber wegen Vorfahrtsverletzung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mengen

Pedelec aus der Garage geklaut

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang in eine Garage in der Ostlandstraße. In der Garage knackte er ein Kettenschloss und stahl zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Die beiden Fahrräder waren mit einem Kettenschloss aneinander gekettet. Bei den Fahrrädern handelte es sich um Pedelecs der Marke Haibike.

