Deggenhausertal

Akku löst Kellerbrand aus

Am Samstag gegen 13:21 Uhr vernahm der 70-jährige Geschädigte, im Mühlenweg, einen lauten Knall aus der Waschküche im Keller. Als er in den Keller ging und nachschaute, stellte er fest, dass der Akku des Pedelecs Feuer gefangen hatte. Ein Versuch den Akku mit dem Feuerlöscher zu löschen gelang nicht. Auf Grund dessen breitete sich das Feuer im Keller aus und richtete bis zum Eintreffen der Feuerwehr einen erheblichen Schaden an. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Gebäudeschaden auf ca. 500.000 Euro. Aktuell ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall fordert sieben verletzte Personen

Am Samstagnachmittag gegen 16:13 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Daimlerstraße / Wiesentalstraße ein Verkehrsunfall mit sieben leichtverletzen Personen. Ursächlich für den Unfall war, dass die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw Fiat die Vorfahrt eines 21-jährigen BMW-Fahrers missachtete. Bei der Kollision überschlug sich der Fiat und kam auf dem Dach zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt war der Fiat mit vier und der BMW mit drei Personen besetzt. Alle Beteiligten zogen sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu, kamen aber vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 35.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen Vorfahrtsverletzung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Friedrichshafen

Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle

Unerlaubt hat sich am Samstagabend gegen 18:30 Uhr der Verursacher eines Verkehrsunfalls, auf dem Parkplatz der Firma Marktkauf, in der Ailinger Straße, entfernt, nachdem er beim Ausparken eine Volvo V60 am linken hinteren Kotflügel steifte. Durch den Unfall entstand am Volvo ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 075417010 zu melden.

