Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Busfahrer beleidigt und attackiert - zwei Fälle innerhalb kurzer Zeit

Recklinghausen (ots)

In Herten musste die Polizei am späten Samstagabend zwei Mal ausrücken, weil Busfahrer bedroht und angegriffen worden sind. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger ins Gewahrsam gebracht werden, nach zwei jungen Erwachsenen wird noch gesucht.

Eine junge Frau und einer junger Mann waren gegen 23 Uhr zum ersten Mal aufgefallen. Beim Einsteigen in den Bus soll der junge Mann direkt aggressiv geworden sein - und habe den 63-jährigen Busfahrer mit einer offensichtlichen Lachgasflasche bedroht. Anschließend ging das Paar weg. Gegen 23.50 Uhr traf der Busfahrer dann zum zweiten Mal auf die Beiden. An der Haltestelle "Roonstraße" auf der Ewaldstraße wollten sie wieder in den Bus der Linie SB27 einsteigen. Der Busfahrer weigerte sich jedoch, sie mitzunehmen. Daraufhin soll die junge Frau den 63-Jährigen beleidigt und der junge Mann habe den Busfahrer mit der Lachgasflasche geschlagen haben. Nach bisherigen Informationen blieb der Busfahrer unverletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Roonstraße.

Beschreibung:

1.Person: weiblich, etwa 18 Jahre, ca. 1,60m bis 1,65m, schlanke Statur, dunkelbraune schulterlange Haare, schwarz gekleidet, sprach deutsch mit Akzent. 2. Person: männlich, etwa 18 Jahre, ca. 1,60m bis 1,70m, schlanke Statur, weiß-blauer Trainingsanzug.

Wer weitere Angaben zu dem Vorfall selbst oder zu Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Der zweite Vorfall passierte kurz nach Mitternacht im Bereich des Bushahnhofs. Ein 32-jähriger Mann aus Haltern am See war zunächst negativ aufgefallen, weil er in einem Linienbus geraucht hatte. Der 58-jährige Busfahrer weigerte sich deshalb, den Mann mitzunehmen. Daraufhin wurde der 32-Jährige verbal aggressiv gegenüber dem Busfahrer. Außerdem soll der 32-Jährige am Busbahnhof eine Gruppe Jugendlicher mehrfach provoziert haben.

Die alarmierten Polizeibeamten erteilten dem alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem er aber nicht nachkam. Daraufhin versuchte der 32-Jährige nach den Beamten zu schlagen, was verhindert werden konnte. Der Mann wurde ins Gewahrsam gebracht, wo er sich weiter aggressiv verhielt und die Einsatzkräfte beleidigte. Er bekam einen Anzeige wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell