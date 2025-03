Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025) gegen 18:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Obere Vorstadt / Pfarrwiesenallee ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Pkw. Die 34-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Radweg parallel zur Willy-Brand-Alle / Pfarrwiesenallee und wollte die Straße Obere Vorstadt in Fahrtrichtung Leonberger Straße überqueren. Hierzu hielt sie zunächst auf der Überquerungshilfe an. Ein bislang unbekannter Pkw befuhr die Straße Obere Vorstadt in Richtung Pfarrwiesenallee und verlangsamte seine Geschwindigkeit, weshalb die Pedelec-Fahrerin irrtümlich annahm, dass der Pkw sie queren lässt. Da beide jedoch ihre Fahrt fortsetzten kam es zur Kollision. Hierdurch stürzte die Pedelec-Fahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Pedelec-Fahrerin wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet mögliche Zeugen darum, sich telefonisch unter 07031/6970 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell