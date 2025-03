POL-EU: Von der Sonne geblendet

Kall (ots) - Am Montag (17. März) versuchte eine 15-Jährige aus Hellenthal gegen 12 Uhr zwei Schuhpaare aus einem Schuhgeschäft in der Hüttenstraße in Kall zu entwenden. Hierzu betrat sie das Geschäft mit einer leeren Papiertüte. In dem Geschäft entfernte sie dann die Etiketten von zwei Schuhpaaren und legte diese in nicht dazugehörige Schuhkartons. Anschließend legte sie die Kartons mit den Schuhen in ihre mitgeführte Tüte. Eine Mitarbeiterin beobachtete den ...

mehr