POL-EU: Schuhdiebstahl scheitert

Weilerswist/ Zülpich (ots) - Am gestrigen Tag wurden an drei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Im Zeitraum von 15 bis 16.30 schlugen Unbekannte die Seitenscheibe von einem Pkw in der Dreikönigenstraße ein. Aus dem Pkw wurden keine Gegenstände entwendet. Im Zeitraum von 16.30 bis 18.15 Uhr wurden die Seitenscheiben von gleich zwei Pkw in der Straße Am Swisterberg in Weilerswist eingeschlagen. Aus den ...

