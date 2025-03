POL-EU: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Kall (ots) - Am Freitag (14. März) wurden im Zeitraum von 14 bis 21.50 Uhr mehrere Spinde in einer Fabrik in der Straße Siemensring in Kall aufgebrochen. Insgesamt wurden 15 Umkleidespinde in dem Umkleideraum des Firmengebäudes gewaltsam aufgebrochen und im Anschluss aufgebogen. Aus den Spinden wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

mehr