POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Borken (ots) - Tatort: Borken, Propst-Pricking-Straße; Tatzeit: 11.12.2024, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr; In eine Dachgeschosswohnung eingedrungen sind Unbekannte in Borken an der Propst-Pricking-Straße. Die Täter durchwühlten am Mittwochvormittag Schubladen und Schränke. Sie entwendeten eine Geldbörse und hochwertigen Schmuck. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms) Kontakt ...

mehr