POL-EU: Umkleidekabinen aufgebrochen

Zülpich (ots) - Am Sonntag (16. März) stürzte ein 38-Jähriger aus Zülpich um 12.15 Uhr mit einem Fahrrad auf einem Feldweg in Zülpich-Dürscheven. Der Mann befuhr einen Feldweg in der Verlängerung der Straße In der Driesch in Fahrtrichtung Zülpich-Dürscheven. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 38-Jährige mit dem Fahrrad zu Boden. Der Mann wurde auf dem Boden liegend von Passanten aufgefunden. Die Passanten informierten daraufhin den Rettungsdienst. ...

