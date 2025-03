Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Fahrrad gestürzt

Zülpich (ots)

Am Sonntag (16. März) stürzte ein 38-Jähriger aus Zülpich um 12.15 Uhr mit einem Fahrrad auf einem Feldweg in Zülpich-Dürscheven.

Der Mann befuhr einen Feldweg in der Verlängerung der Straße In der Driesch in Fahrtrichtung Zülpich-Dürscheven.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 38-Jährige mit dem Fahrrad zu Boden.

Der Mann wurde auf dem Boden liegend von Passanten aufgefunden.

Die Passanten informierten daraufhin den Rettungsdienst.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann ein starker Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille.

Der Zülpicher verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung und zur Verhinderung von weiteren Straftaten sichergestellt.

Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige bezüglich der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

