Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: schwerer Verkehrsunfall auf der Schwieberdinger Straße fordert zwei Todesopfer - zweite Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (20.03.2025) ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen tödliche Verletzungen erlitten (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995437, erste Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995972).

Der 32-jährige Fahrer einer der beiden Mercedes S-Klassen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 21.03.2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei tateinheitlichen Fällen, setzte diesen in Vollzug und wies den 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Der Fahrer oder die Fahrerin des zweiten Mercedes ist weiterhin unbekannt.

Die Ermittlungsgruppe Urban beim Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet nach wie vor Zeugen, sich unter Tel. 0711 6869-555 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden. Zusätzlich wurde auch ein Online-Hinweisportal geschaltet, über das nicht nur Zeugenhinweise, sondern auch Dateien wie Bilder, Screenshots oder Videosequenzen hochgeladen werden können. Das Hinweisportal, das auch anonym genutzt werden kann, ist zu erreichen unter https://bw.hinweisportal.de/.

