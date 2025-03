Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (21.03.2025) gegen 15:00 Uhr befuhr der 17-jährige Fahrer einer KTM die Hans-Krieg-Straße in Richtung Kehlstraße. Die 23-Jährige Fahrerin eines Opel fuhr zeitgleich aus dem Gelände einer Waschanlage in die Hans-Krieg-Straße ein und übersah hierbei den ankommenden Motorradfahrer. Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer über den PKW der Fahrzeuglenkerin geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.

