Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein schwarzer Tag für die Verkehrsunfallstatistik im Kreis.

Kyffhäuserkreis (ots)

Lag es an den warmen Temperaturen? Nein, Unachtsamkeit, zu hohe Geschwindigkeit auf kurviger Strecke, Missachtung der Verkehrsvorschriften und nicht zuletzt Handynutzung sind die Gründe für die Unfälle am 24. August im Kyffhäuserkreis. So ereigneten sich bereits tagsüber fünf Unfälle mit Personenschaden.

Auf der B 85 ereignete sich 16:30 Uhr in den Kurven unterhalb des Kyffhäusers ein Unfall. Der 57jährige Fahrer eines Kraftrades Ducati befuhr die Bundesstraße von Kelbra kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Im Bereich der sog. Bunnenkurve rutscht er aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit mit dem Krad weg und stürzt. Der Fahrer verletzt sich schwer und muss nachfolgend zur Versorgung ins Krankenhaus. Am Krad entsteht ein geschätzter Sachschaden von 6000,-EUR.

Nur kurze Zeit später, 17:30 Uhr stürzte ein weiterer Kradfahrer und verletze sich. Der 29jährige hatte die B 85 im Bereich Rathsfeld mit seiner Aprilia befahren, als ihn - nach seinen Angaben - die Sonne blendete, er abgelenkt wurde und zu Fall kam. Der Fahrer wurde rettungsdienstlich versorgt, die Straße muss gereinigt werden. Das Krad wurde beschädigt.

Bereits kurz vor 08:00 Uhr wurde ein Unfall auf der L 1032 gemeldet. Der 44jährige Fahrer eines Pkw Suzuki hatte die Straße von Keula kommend in Richtung Holzthaleben befahren, als er aufgrund von Unachtsamkeit und Telefonnutzung die eigene Fahrbahn verließ und nachfolgend auf der linken Seite mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw, Baum und Leipfosten wurden teils erheblich beschädigt. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Dank geht hiermit an die Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen der Sanitäter um den Verletzten kümmerten.

Auf der B 4, am Abzweig zur B 249 ereignete sich um 14:20 Uhr der nächste Unfall. Der 25jährige Fahrer einen Pkw Skoda befuhr die Bundesstraße 4 von Greußen kommend. An der Einmündung bog der Fahrer auf die B 249 ab, ohne den Fahrer eines 125er Kraftrades Yamaha, welcher sich im Gegenverkehr von Sondershausen kommend befand, die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, in dessen Folge der Kradfahrer zu Fall kam und verletzt wurde. Des weiteren kollidierte die nachfolgende 42jährige Fahrerin eines Pkw Seat, welche auch von Greußen kam noch mit dem Krad, da dies vor ihren Pkw zum Stillstand kam. Der Kradfahrer musste zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Die Straße musste aufgrund des Unfalls und der Bergungsmaßnahmen vollgesperrt werden, was zu Rückstau führte. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 9000,-EUR. Der Pkw Skoda und das Krad mussten abgeschleppt werden.

Ein weiterer Kradfahrer wurde gg. 17:30 Uhr auf der L 1217 im Bereich der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt schwer verletzt. Der 55jährige befuhr die Straße von Lossa kommend in Richtung Wiehe, als er beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit der Leitplanke kollidiert. Der Fahrer muss anschließend ärztlich versorgt und ins Krankenhaus verbracht werden. Das 125er Krad Daelim wird beschädigt und muss abgeschleppt werden. Auch hier war die Fahrbahn für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell