POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche in Einbeck

Northeim (ots) - Northeim, Bürgermeister-Peters-Straße / Hindenburgstraße, Donnerstag, 07.11.2024, 18.30 Uhr bis Freitag, 08.11.2024, 10.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Lackschäden am Auto. Im Zeitraum von Donnerstag ca. 18.30 Uhr bis Freitag ca. 10.15 Uhr kam es in der Bürgermeister-Peters-Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Auto der Marke VW war im oben genannten Zeitraum in der Bürgermeister-Peters-Straße Ecke Hindenburgstraße abgestellt. Ein Fahrzeug ...

