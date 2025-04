Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen und Autodiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Ein weißer Lexus wurde am Sonntagabend von der Wittener Straße gestohlen. Der Wagen war vor einem Wohnhaus geparkt. Der Eigentümer bekam gegen 23.10 Uhr eine Warnmeldung auf sein Handy und musste dann feststellen, dass der Lexus weg war. Das Auto hat ein CAS-Kennzeichen.

Dorsten:

In der Nacht auf Montag wurde auf dem Westwall ein weißer Toyota RAV4 gestohlen. Das Auto mit RE-Kennzeichen war auf dem Seitenstreifen abgestellt. Der Diebstahl muss zwischen 22 Uhr am Sonntagabend und 7 Uhr am Montagmorgen passiert sein.

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen sind unbekannte Täter in eine Schule an der Straße Wittenbrink eingebrochen. Gestohlen wurde ein Tresor, in dem sich u.a. Tablets und Bargeld befanden. Wie die Täter in Gebäude gelangt sind, ist noch unklar. Sie verließen die Schule vermutlich über die Haupteingangstür.

Haltern am See:

Auf dem Aalweg sind unbekannte Täter am Samstagmorgen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und dann offenbar gezielt das Schlaf- und Arbeitszimmer durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein (kleiner) Tresor erbeutet. Ein Zeuge hatte gegen 7.45 Uhr Stimmen auf dem Grundstück gehört, sich aber nichts weiter dabei gedacht.

Heute Vormittag wurde in eine Erdgeschosswohnung auf der Weseler Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt über ein gekipptes Fenster und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Einbruch wurde gegen 9.50 Uhr bemerkt.

Recklinghausen:

Auf der Dortmunder Straße wurde in der Nacht auf Montag in ein Lottogeschäft eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter einen Gullydeckel und warfen damit gegen kurz vor 3 Uhr die Schaufensterscheibe ein. Erbeutet wurden mehrere Schachteln Zigaretten sowie etwas Bargeld. Die Tat wurde von einer Kamera aufgezeichnet, darauf zu sehen sind drei maskierte Täter. 1. Person: männlich, ca. 1,80m bis 1,85m groß, kräftige Statur, komplett schwarz bekleidet. 2. Person: ca. 1,70m, normale Statur, komplett schwarz bekleidet. 3. Person: männlich, ca. 1,80m bis 1,90m, kräftige Statur, graue Jacke mit dunkel grauen Streifen am Oberarm, schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

