Bundespolizeidirektion München: Unerlaubte Einreisen in Bayern Januar - Mai 2024 / Bundespolizeidirektion München zeigt mehr als 8.000 illegale Grenzübertritte an

Feucht (ots) - Am Mittwoch (19. Juni) sind zwei 13-jährige Deutsche in der S-Bahn von Altdorf West in Richtung Feucht in Streit geraten. Dieser ist soweit eskaliert, dass eine bisher unbekannte Frau einer der beiden Minderjährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hat. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ...

mehr