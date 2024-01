Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei sucht Opfer eines Handtaschendiebstahls

Rheine (ots)

An der Dutumer Straße ist am Dienstagnachmittag (16.01.24) eine ältere Frau Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden. Eine Zeugin beobachtete die Tat - und informierte die Polizei. Diese sucht nun nach der Geschädigten. Der Diebstahl ereignete sich um kurz vor 15.30 Uhr an der Dutumer Straße auf Höhe der Hausnummer 19. Dort trat ein Mann an die ältere Dame heran und sprach mit ihr. Dabei kam er ihr recht nahe. Anschließend entfernte sich der Mann. Die Zeugin beobachtete, wie er dabei eine Geldbörse öffnete und Scheine entnahm und in seine Tasche steckte. Die Zeugin schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Der Handtaschendieb konnte bereits identifiziert werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten 33-Jährigen aus Rheine. Die Geschädigte hingegen ist nicht bekannt. Daher bittet die Polizei die Geschädigte, sich zu melden - bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

