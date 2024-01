Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Schockanruf: Betrüger erbeuten hochwertigen Schmuck

Altenberge (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Altenberge ist Opfer der perfiden Betrugsmasche "Schockanruf" geworden. Die Frau wurde mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Die Geschichte kommt immer wieder bei solchen Betrugsanrufen vor: Angeblich habe die Tochter der Geschädigten einen schweren Unfall verursacht. Nun müsse eine hohe Summe als Kaution bezahlt werden, damit der Tochter ein Gefängnisaufenthalt erspart bleibt. Die 86-Jährige schenkte der Geschichte Glauben. Die Betrüger setzen dabei auf den Schockmoment und setzen ihre Opfer zeitlich und emotional stark unter Druck, so dass diese sich genötigt fühlen, schnell zu handeln. In diesem Fall übergab die Frau aus Altenberge bereits kurze Zeit später an der Haustür Schmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags. Die Abholerin war eine Frau, etwa 20 Jahre alt. Sie hatte schulterlange, dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke sowie einen weißen Schal. Die Polizei weist regelmäßig auf diese Betrugsmaschen hin. Wer über die Maschen Bescheid weiß und entsprechend handelt, schützt sich selbst. Tipps können und sollten auch an Verwandte und Freunde weitergegeben werden, die möglicherweise von Schockanrufen oder anderen Telefonbetrügereien betroffen sein könnten.

Der Appell:

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weiterführende Infos gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell