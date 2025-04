Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Polizei stellt Flüchtigen samt Beute

Recklinghausen

Am frühen Samstagmorgen konnte die Polizei gegen 4.40 Uhr an der Eikampstraße einen mutmaßlichen Dieb festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in das Gartengrundstück eingedrungen, flüchtete jedoch, nachdem der Besitzer - der durch die Geräusche wach geworden war - seinen Hund frei ließ.

Der Tatverdächtige konnte durch die anfahrenden Beamten auf einem Platz in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Neben einem gestohlenen Pedelec hatte er Taschen mit Lebensmitteln sowie verschiedenen Elektrogeräten, darunter Spielekonsolen und Gartengeräte, bei sich. Möglicherweise handelt es sich dabei um Diebesgut.

Da der Mann widersprüchliche Angaben zu seiner Identität machte und keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(Hinweis: In der Ursprungsmeldung war der Ort versehentlich falsch angegeben - der Tatort liegt in Gladbeck, nicht in Bottrop.)

