POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannte raubt Schmuck auf offener Straße

Recklinghausen (ots)

Einer 64-Jährigen wurde an der Engelbertstraße Schmuck durch eine unbekannte Frau abgenommen. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige in einem Auto.

Die 64-Jährige aus Oer-Erkenschwick war gegen 15:30 Uhr als Fußgängerin an der Engelbertstraße unterwegs, als eine Frau als Beifahrerin aus einem bronzefarbenen Auto ausstieg, ihr ins Gesicht fasste und die Ohrringe der Frau an sich nahm. Anschließend nahm sie eine Halskette und mehrere Fingerringe an sich. Danach flüchtete sie in dem Auto.

Die 64-Jährige wurde bei dem Raub nicht verletzt.

Personenbeschreibungen:

Tatverdächtige: weiblich, etwa 60 Jahre alt, ca. 1,60m, kräftige Statur, dunkle Haare, trug ein Kopftuch mit blauen Blumen

Fahrer im Auto: 55-60 Jahre alt, trug einen Ring mit einem auffälligen roten Stein am Finger

Im nahen Umfeld haben sich zwei Männer aufgehalten, die an der Tat beteiligt sein könnten. Die beiden Männer konnten vage beschrieben werden:

beide 20-25 Jahre alt, schlanke Statur schwarz gekleidet, trugen schwarze Bomberjacken mit aufgesetzter Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

