Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 13 000,- Sachschaden und zwei Leichtverletzte

Hemsbach (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 48-Jährige mit ihrem Citroen die BAB 5 in Richtung Darmstadt und fuhr an der AS Hemsbach von dieser ab, um weiter nach Hemsbach zu fahren. Als die 49-Jährige auf die L 3110 einbog übersah sie nach derzeitigen Ermittlungen den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Renault eines 39-Jährigen und kollidierte mit diesem. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zogen sich der 39-Jährige Unfallgegner und seine 44-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf ca. 13 000,- Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

