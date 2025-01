Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Zwei Personen von Auto erfasst + Einbruch in Spielothek + Audi flüchtet vor Polizei + BMW touchiert + Mercedes angefahren + Kia beschädigt +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Zwei Personen von Auto erfasst

Gegen 14:20 Uhr kam es am Donnerstag (02.01.2025) in Gladenbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nachdem eine 32-jährige Frau aus Gladenbach zuvor mit ihrem Auto in der Teichstraße einen parkenden Lkw gestreift hatte, befand sie sich mit dem Lkw-Fahrer und einem 32-jährigen Mann hinter dem Lkw, um Personalien auszutauschen. Eine 19-jährige Frau aus Wettenberg befuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem VW Caddy aus Richtung Karl-Waldschmidt-Straße kommend die Teichstraße in Fahrtrichtung Erdhausen. Hierbei erfasste sie die Gladenbacherin und den 32-Jährigen Mann aus Gladenbach. Die 32-Jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, der Mann wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide Personen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: 06461 92950 zu melden.

Gladenbach: Einbruch in Spielothek

Einbrecher drangen am Freitagmorgen (03.01.2025) kurz nach 04:30 Uhr gewaltsam in eine Spielothek in der Adolf-Theis-Straße in Gladenbach ein. Die Täter brachen mehrere Spielautomaten auf. Ob und wie viel Bargeld sie dabei erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Marktplatz. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Marburg Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Audi flüchtet vor Polizei

Einer Streife der Polizeistation Stadtallendorf fiel in der Nacht zu Freitag (03.01.2025) kurz vor 01:30 Uhr auf der B62 zwischen Cölbe und Kirchhain ein schwarzer Audi A3 wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug derzeit nicht zugelassen ist. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, um das Fahrzeug zu kontrollieren, beschleunigte der Audi und versuchte zu flüchten. Während der Flucht warf ein Insasse eine Dose aus dem Fenster. In Großseelheim gab der Audi-Fahrer schließlich seinen Fluchtversuch auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten im Fahrzeug insgesamt vier Personen fest, eine davon 14 Jahre alt. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Ordnungshüter im Fahrzeug unter anderem eine Bauchtasche mit Betäubungsmitteln, ein Einhandmesser und einen Totschläger. Außerdem konnte eine Streife der Polizeistation Marburg die Dose auffinden, die während der Fahrt aus dem Fenster geworfen wurde. In ihr befanden sich ebenfalls Betäubungsmittel. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich auch Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg durchsuchten die Beamten die Wohnung der Freundin des amtlich nicht gemeldeten 30-Jährigen. Hierbei stellten sie weitere Betäubungsmittel sicher. Nach einer Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, das Waffen- und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Marburg: BMW touchiert

Im Zeitraum zwischen Montag (30.12.2024), 22:00 Uhr und Dienstag (31.12.2024), 15:30 Uhr parkte ein schwarzer 3er BMW auf dem Bewohnerparkplatz des Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße 6. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den BMW. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg (Tel.: 06421 4060) zu wenden.

Marburg: Mercedes angefahren

Auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Sonnenblickallee in Marburg kam es bereits am Mittwoch (18.12.2024) zu einem Verkehrsunfall. In der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen grauen Mercedes E 200 d. Die Ermittler der Polizeistation Marburg bitten nun um Zeugenhinweise unter Tel.: 06421 4060.

Weimar: Kia beschädigt

Ein schwarzer Kia Stonic parkte am Dienstagvormittag (31.12.2024) auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Herborner Straße in Niederweimar. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte vermutlich ein anderer Autofahrer mit seinem Fahrzeug den parkenden Kia an der Beifahrerseite. Zeugen des Unfalls können sich telefonisch unter 06421 4060 mit der Marburger Polizei in Verbindung setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

