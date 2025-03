Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Rechts vor Links

Am Montag missachtete eine Autofahrerin in Bad Schussenried die Vorfahrt einer 45-Jährigen.

Ulm (ots)

Um 11.50 Uhr war die 64-Jährige mit ihrem BMW SUV in der Friedhofstraße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Bergstraße. In der Schussenrieder Straße war eine 45-jährige mit ihrem VW unterwegs. Die 45-Jährige kam von rechts und hatte Vorfahrt. Das übersah wohl die BMW-Fahrerin und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Fahrerin im VW zog sich bei dem seitlichen Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die 45-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf rund 15.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

