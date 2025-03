Ulm (ots) - Gegen 7.50 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seinem Citroen in der Wielandstraße in Richtung Staufenring. Dabei übersah er eine rote Ampel. Die überquerte gerade ein 9-jähriger Radler. Bei dem Zusammenstoß wurde der 9-Jährige leicht verletzt. Am Auto entstand kein Sachschaden, am Fahrrad nur geringer. ...

mehr