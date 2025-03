Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich um 5.40 Uhr an der Einmündung zur Zufahrt B466. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Opel in der Hauptstraße und war von Süßen in Richtung Gingen a.d. Fils unterwegs. Dort kam ihm ein 84-Jähriger mit seinem Peugeot entgegen. An der Einmündung zur B466 bog der Senior bei Grün ...

mehr