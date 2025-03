Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Bei Rot gefahren

An der Einmündung zur B466 bei Gingen a.d. Fils sind am Montagfrüh zwei Autos zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich um 5.40 Uhr an der Einmündung zur Zufahrt B466. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Opel in der Hauptstraße und war von Süßen in Richtung Gingen a.d. Fils unterwegs. Dort kam ihm ein 84-Jähriger mit seinem Peugeot entgegen. An der Einmündung zur B466 bog der Senior bei Grün nach links ab. Das hatten auch Zeugen gesehen und so der Polizei berichtet. Der 42-Jährige fuhr demnach ohne anzuhalten in Richtung Gingen, obwohl seine Ampel Rot zeigte. Deshalb stieß der Opel mit dem abbiegenden Peugeot zusammen. Bei dem Unfall zogen sich beide Fahrenden Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in Kliniken. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Peugeot muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei: "Gelb ordnet an: Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten. Rot ordnet an: Halt vor der Kreuzung", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer also bei Gelb auf eine Kreuzung zufährt, darf schon nicht mehr hineinfahren. Und bei Rot erst recht nicht.

