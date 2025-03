Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Nach Unfall abgehauen

Am Samstag beschädigte ein Unbekannter in Süßen ein Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Der VW Up parkte um 15.15 Uhr in der Straße An der Lauter. Der Besitzer des Autos verweilte auf dem dortigen Parkplatz. Der Mann saß in seinem Auto, als er einen Rumpler wahrgenommen hatte. Ein braun/grüner SUV hatte neben dem VW gewendet und stieß gegen die hintere Stoßstange des VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Flüchtige davon. Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro ließ er zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel. 07161/851-0 an die Polizei Eislingen.

++++0551490

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell